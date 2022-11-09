Синоптики дали прогноз до кінця робочого тижня

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 10 листопада, без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ; вночі та вранці в Карпатському регіоні, центральних, східних, Херсонській та Запорізькій областях туман; температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-13°; у східних та південно-східних областях вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

11 листопада у північних, Вінницькій, вночі і в західних областях невеликий дощ, на решті території, а 12 листопада в Україні без опадів; температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-5° тепла, вдень близько 10°.