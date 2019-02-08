Синоптик рассказал о погоде на выходные

"Местами будет облачная погода, средняя температура днем в основном выше нуля - от 1-2 градусов мороза до 3-4 градусов тепла, ночью - это от 5 до 10 градусов мороза", - отметил Билык.



Он добавил, что на выходных продолжится теплая погода, снег не ожидается, но на дорогах будет наблюдаться гололедица.



Напомним, сегодня в Украине бесснежная погода.



Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль.