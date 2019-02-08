Синоптик рассказал о погоде на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На выходных, 9 и 10 февраля, в Украине ожидается преимущественно теплая погода, без осадков. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии журналисту УНН.
"Местами будет облачная погода, средняя температура днем в основном выше нуля - от 1-2 градусов мороза до 3-4 градусов тепла, ночью - это от 5 до 10 градусов мороза", - отметил Билык.
Он добавил, что на выходных продолжится теплая погода, снег не ожидается, но на дорогах будет наблюдаться гололедица.
Напомним, сегодня в Украине бесснежная погода.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль.