Сьогодні в Україні безсніжна погода

КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні у п'ятницю, 8 лютого, очікується погода без опадів, температура повітря вдень близько 0 градусів на більшості території країни та 7 градусів тепла на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.