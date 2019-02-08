Сьогодні в Україні безсніжна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні у п'ятницю, 8 лютого, очікується погода без опадів, температура повітря вдень близько 0 градусів на більшості території країни та 7 градусів тепла на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"8 лютого без опадів. В Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер південний (у східній та південній частині - східний), 5-10 м/с.
Температура вдень близько 0°, у західних областях 3-7° тепла.
У Криму: хмарно, невеликі опади; температура вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на лютий.