Сегодня в Украине бесснежная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Украине в пятницу, 8 февраля, ожидается погода без осадков, температура воздуха днем около 0 градусов на большей части территории страны и 7 градусов тепла на западе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"8 февраля без осадков. В Украине, кроме западных областей, ночью и утром местами туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер южный (в восточной и южной части - восточный), 5-10 м/с.
Температура днем около 0°, в западных областях 3-7° тепла.
В Крыму: облачно, небольшие осадки; температура днем 1-6° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль.