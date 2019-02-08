Сегодня в Украине бесснежная погода

"8 февраля без осадков. В Украине, кроме западных областей, ночью и утром местами туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер южный (в восточной и южной части - восточный), 5-10 м/с.

Температура днем около 0°, в западных областях 3-7° тепла.

В Крыму: облачно, небольшие осадки; температура днем 1-6° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль.