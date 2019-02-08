Синоптик розповів про погоду на вихідні

"Місцями буде хмарна погода, середня температура вдень в основному вище нуля – від 1-2 градусів морозу до 3-4 градусів тепла, вночі – це від 5 до 10 градусів морозу", - зазначив Білик.



Він додав, що на вихідних продовжиться тепла погода, сніг не очікується, але на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.



Нагадаємо, сьогодні в Україні безсніжна погода.



Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на лютий.