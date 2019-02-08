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Синоптик розповів про погоду на вихідні

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На вихідних, 9 та 10 лютого, в Україні очікується переважно тепла погода, без опадів. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.

"Місцями буде хмарна погода, середня температура вдень в основному вище нуля – від 1-2 градусів морозу до 3-4 градусів тепла, вночі – це від 5 до 10 градусів морозу", - зазначив Білик.

Він додав, що на вихідних продовжиться тепла погода, сніг не очікується, але на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Нагадаємо, сьогодні в Україні безсніжна погода.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на лютий.

Українські Національні Новини

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