Синоптик сообщил, когда в Украине потеплеет

"С 21 начнется изменение погоды. 21-22 еще ничего - снежок, а 23-го на западе и севере будет умеренный снег, мокрый снег, на западе местами с дождем, местами будет гололед", - отметил метеоролог.



По его словам, температура воздуха поднимется выше 0 днем, ночью еще будет легкий минус. "Ночью 23-го -3 - днем +3. Не очень хорошая погода, особенно для автомобилистов. Днем будет таять - ночью подмерзать", - добавил В.Билыка.



При этом он добавил, что подобная погода будет наблюдаться и 25 декабря. "Теплый атмосферный фронт, с ним связанные осадки - снег, мокрый снег, Юг и запад - с дождем местами. И до конца суток вся территория Украины будет охвачена этим фронтом", - добавил метеоролог.



При этом он уточнил, что с 26 декабря вновь станет прохладнее: примерно 0 ... -5 днем и -5 ... -10 ночью.



Напомним, за сутки в Киеве был зафиксирован один случай переохлаждения.



За сутки из-за гололеда травмировались 182 человека, среди них есть дети.