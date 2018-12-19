Синоптик повідомив, коли в Україні потеплішає

"З 21 почнеться зміна погоди. 21-22 ще нічого – сніжок, а 23-го на заході і півночі буде помірний сніг, мокрий сніг, на заході місцями з дощем, подекуди буде ожеледь", - зазначив метеоролог.



За його словами, температура повітря підніметься вище 0 вдень, вночі ще буде легкий мінус. "Вночі 23-го -3 – вдень +3. Не дуже добра погода, особливо для автомобілістів. Вдень буде танути – вночі підмерзати", - додав В.Білик.



При цьому він додав, що подібна погода буде спостерігатися і 25 грудня. "Теплий атмосферний фронт, з ним пов’язані опади – сніг, мокрий сніг, Південь і захід – з дощем подекуди. І до кінця доби вся територія України буде охоплена цим фронтом", - додав метеоролог.



При цьому він уточнив, що з 26 грудня знову стане прохолодніше: приблизно 0…-5 вдень і -5…-10 вночі.



Нагадаємо, за добу у Києві було зафіксовано один випадок переохолодження.



За добу через ожеледицю травмувалися 182 людини, серед них є діти.