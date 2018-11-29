Синод подготовил предложения в устав Единой поместной церкви Украины

"Как сообщило авторитетное греческое издание ethnos.gr, на священном Синоде Вселенского патриархата завершается принятие Устава Поместной церкви в Украине. Собственные источники Cerkvarium в церковных кругах подтвердили эту новость, но с поправкой, что принято не сам Устав, а предложения к Уставу для учета положений томоса в Уставе новой Поместной Церкви", - пишет издание.

При этом издание отмечает, что этот устав должен быть принят на Объединительном Соборе в Киеве.

Напомним, сегодня станут известны результаты заседания Синода Вселенского патриархата, где, как ожидается, будет прописан текст разрешения на автокефалию для Украинской православной церкви, а также определена дата Объединительного собора.



Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.