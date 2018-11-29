Синод подготовил предложения в устав Единой поместной церкви Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На Синоде Вселенского патриархата были подготовлены предложения в Устав новой Украинской поместной церкви. Об этом сообщает Сerkvarium со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
"Как сообщило авторитетное греческое издание ethnos.gr, на священном Синоде Вселенского патриархата завершается принятие Устава Поместной церкви в Украине. Собственные источники Cerkvarium в церковных кругах подтвердили эту новость, но с поправкой, что принято не сам Устав, а предложения к Уставу для учета положений томоса в Уставе новой Поместной Церкви", - пишет издание.
При этом издание отмечает, что этот устав должен быть принят на Объединительном Соборе в Киеве.
Напомним, сегодня станут известны результаты заседания Синода Вселенского патриархата, где, как ожидается, будет прописан текст разрешения на автокефалию для Украинской православной церкви, а также определена дата Объединительного собора.
Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.