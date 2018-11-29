Синод підготував пропозиції до статуту Єдиної помісної церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Синоді Вселенського патріархату були підготовлені пропозиції до Статуту нової Української помісної церкви. Про це повідомляє Сerkvarium з посиланням на власні джерела, передає УНН.
"Як повідомило авторитетне грецьке видання ethnos.gr, на Священому Синоді Вселенського патріархату завершується прийняття Статуту Помісної церкви в Україні. Власні джерела Cerkvarium в церковних колах підтвердили цю новину, але з поправкою, що ухвалено не сам Статут, а пропозиції до Статуту для врахування положень Томосу у Статуті нової Помісної Церкви", - пише видання.
При цьому видання зазначає, що цей статут має бути ухвалений на Об'єднавчому Соборі в Києві.
Нагадаємо, сьогодні стануть відомі результати засідання Синоду Вселенського патріархату, де, як очікується, буде прописаний текст дозволу на автокефалію для Українського православної церкви, а також визначена дата Об'єднавчого собору.
Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.