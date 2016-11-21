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Сына М.Джемилева должны освободить 25 ноября - М.Фейгин

Киев • УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сына лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсера должны освободить в пятницу 25 ноября. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сына М.Джемилева должны освободить 25 ноября - М.Фейгин

"Хайсер Джемилев будет освобожден в ближайшую пятницу, поскольку срок его заключения истекает", - сказал М.Фейгин.

В то же время адвокат не исключил возможности возникновения помех в процессе его освобождения.

"Препятствия всегда могут возникнуть, никто от них не застрахован. Что касается места его пребывания после освобождения, то сейчас этот вопрос (поскольку был установлен административный надзор - ред.) решается", - сказал М.Фейгин.

Как сообщал УНН, Верховный суд России на полтора года сократил 5-летний срок заключения Хайсер Джемилева, определенный Краснодарским краевым судом. Российский приговор на три месяца меньше того, который установил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года - 3 года и 8 месяцев.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

10 июля прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение.

Отметим, что Россия уже два года игнорирует решения ЕСПЧ относительно возвращения в Украину Х.Джемилева.

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