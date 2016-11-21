Сина М.Джемілєва мають звільнити 25 листопада – М.Фейгін

“Хайсер Джемілєв буде звільнений в найближчу п’ятницю, оскільки термін його ув’язнення закінчується”, — сказав М.Фейгін.

Водночас адвокат не виключив можливості виникнення перешкод у процесі його звільнення.

“Перешкоди завжди можуть виникнути, ніхто від них не застрахований. Що стосується місця його перебування після звільнення, то зараз це питання (оскільки був встановлений адміністративний нагляд — ред.) вирішується”, — сказав М.Фейгін.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії на півтора роки скоротив 5-річний термін ув’язнення Хайсера Джемілєва, визначений Краснодарським крайовим судом. Російський вирок на три місяці менший від того, який встановив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року — 3 роки і 8 місяців.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

10 липня минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.

Відзначимо, що Росія вже два роки ігнорує рішення ЄСПЛ стосовно повернення в Україну Х.Джемілєва.