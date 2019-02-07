"Симпсонов" продлят на два сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Телеканал Fox объявил о продлении мультипликационного сериала "Симпсоны" на два сезона. Об этом сообщает Variety, передает УНН.
Во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков телеканал Fox объявил о планах запустить 31-й и 32-й сезоны мультсериала "Симпсоны".
Таким образом, к концу 32 сезона мультсериал будет насчитывать 713 эпизодов.
"Симпсоны" - самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения: он идёт уже 30 сезонов. Первая мини-серия была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года на телеканале Fox.
Как сообщал УНН, создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" могли убрать одного из персонажей из-за обвинений в расизме.
Напомним, мультипликационный сериал “Симпсоны” в очередной раз иронизировал над президентом США Дональдом Трампом в серии “История о двух Трампах” 29 сезона.