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"Сімпсонів" продовжать на два сезони

"Сімпсонів" продовжать на два сезони

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Телеканал Fox оголосив про продовження мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" на два сезони. Про це повідомляє Variety, передає УНН.

Під час прес-туру Асоціації телевізійних критиків телеканал Fox оголосив про плани запустити 31-й і 32-й сезони мультсеріалу "Сімпсони".

Таким чином, до кінця 32 сезону мультсеріал налічуватиме 713 епізодів.

"Сімпсони" - найтриваліший мультсеріал в історії американського телебачення: він йде вже 30 сезонів. Перша міні-серія була показана в "Шоу Трейсі Ульман" 19 квітня 1987 года, а демонстрація повноцінних епізодів розпочалася 17 грудня 1989 року на телеканалі Fox.

Як повідомляв УНН, творці мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" могли прибрати одного з персонажів через звинувачення в расизмі.

Нагадаємо, мультиплікаційний серіал "Сімпсони" в черговий раз іронізував над президентом США Дональдом Трампом в серії "Історія про двох Трампів" 29 сезону.

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