"Сімпсонів" продовжать на два сезони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Телеканал Fox оголосив про продовження мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" на два сезони. Про це повідомляє Variety, передає УНН.
Під час прес-туру Асоціації телевізійних критиків телеканал Fox оголосив про плани запустити 31-й і 32-й сезони мультсеріалу "Сімпсони".
Таким чином, до кінця 32 сезону мультсеріал налічуватиме 713 епізодів.
"Сімпсони" - найтриваліший мультсеріал в історії американського телебачення: він йде вже 30 сезонів. Перша міні-серія була показана в "Шоу Трейсі Ульман" 19 квітня 1987 года, а демонстрація повноцінних епізодів розпочалася 17 грудня 1989 року на телеканалі Fox.
Як повідомляв УНН, творці мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" могли прибрати одного з персонажів через звинувачення в расизмі.
Нагадаємо, мультиплікаційний серіал "Сімпсони" в черговий раз іронізував над президентом США Дональдом Трампом в серії "Історія про двох Трампів" 29 сезону.