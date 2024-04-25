"Симферополь против диктатора путина!" - АТЕШ

Во временно оккупированном Симферополе на улицах города появились антипутинские листовки. Об этом пишет паблик партизан в Крыму "АТЕШ", передаёт УНН.

Симферополь против диктатора путина! Активисты "АТЕШ Гражданская сила" расклеили антипутинские листовки во многих частях крымского города. Все понимают, что путину конец. … Режим падёт, а вместе мы ускорим этот процесс! – написали порезаны в своём телеграм-канале.

Детали

В качестве подтверждения они опубликовали фото со столици аннексированной Автономной Республики Крым.

Проукраинские активисты в Крыму также призвали жителей оккупированного полуострова не бездействовать, а присоединяться к их движению.

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