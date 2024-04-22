Партизаны проводят разведку нефтебаз и важных объектов в Севастополе - "АТЕШ"

Украинские партизаны проводят массовые разведывательные операции по фиксации местонахождения нефтебаз и других значительных объектов по всему Севастополю. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН."

Что стоит отметить, так это то, что большинство объектов огорожены со всех сторон бетонными заборами с колючими шипами, камер видеонаблюдения очень много как видимых, так и скрытых. Так же на объектах виднеются смотровые башни для постоянной стражи и прожекторы, - сообщили партизаны.

Детали

Координаты объектов:

44.650418, 33.587152;

44.627157, 33.557898;

44.584167, 33.416944

Отмечается, что патрули ездят вокруг территории каждые 25 минут и во время подвоза военного груза сопровождают транспортные средства для проезда внутрь".

Напомним

Партизаны из подпольного движения "АТЕШ" провели разведку российской военно-морской базы в новороссийске, куда было передислоцировано большинство кораблей черноморского флота.