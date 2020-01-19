Семь туристов пропали в Гималаях из-за лавины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Семь туристов из Кореи и Непала пропали без вести в Гималаях в результате лавины. Сейчас поиски усложнились из-за сильного снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четырех жителей Южной Кореи и трех жителей Непала, которых застала лавина в популярном регионе Аннапурна Гималаев", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что группа туристов пропал без вести у лагеря Аннапурна, что на 3230 метров над уровнем моря, потому, что после сильных снегопадов в пятницу сошла лавина.
Поиски туристов начались в субботу, когда двухсот человек стали искать с помощью вертолетов. Из-за погоды и снега этот процесс был затруднен.
"На пешеходные тропы выпало более двух метров снега", - говорится в сообщении.
Напомним, на горнолыжном курорте во Львовской области остановился подъемник с туристами.