Семь новых случаев кори подтвердили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 июня. УНН. На прошлой неделе в Кировоградской области подтвердили семь новых случаев кори: заболели шесть детей и один взрослый. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.
Три случая зафиксировали в Кропивницком, два – в Знаменке и по одному – в Бобринецком и Новомиргородском районах. Из семи новых случаев – четверо заболевших не были привиты против кори. Другие получили по одной дозе вакцины.
Сейчас продолжается эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий.
Всего с начала года в области зарегистрировали 224 случая кори, из них 64% - среди взрослого населения.
Напомним, с 12 по 19 июня корью в Украине заболело 1401 человек, из них 841 ребенок.