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Сім нових випадків кору підтвердили на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 червня. УНН. Минулого тижня на Кіровоградщині підтвердили сім нових випадків кору: захворіли шестеро дітей та один дорослий. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає УНН.

Три випадки зафіксували у Кропивницькому, два – у Знам'янці та по одному – у Бобринецькому та Новомиргородському районах. Із семи нових випадків – четверо захворілих не були щеплені проти кору. Інші отримали по одній дозі вакцини.

Наразі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів.

Всього з початку року в області зареєстрували 224 випадки кору, з них 64% – серед дорослого населення.

Нагадаємо, з 12 до 19 червня на кір в Україні захворіла 1401 людина, з них 841 дитина. 

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