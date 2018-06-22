Сім нових випадків кору підтвердили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 червня. УНН. Минулого тижня на Кіровоградщині підтвердили сім нових випадків кору: захворіли шестеро дітей та один дорослий. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає УНН.
Три випадки зафіксували у Кропивницькому, два – у Знам'янці та по одному – у Бобринецькому та Новомиргородському районах. Із семи нових випадків – четверо захворілих не були щеплені проти кору. Інші отримали по одній дозі вакцини.
Наразі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів.
Всього з початку року в області зареєстрували 224 випадки кору, з них 64% – серед дорослого населення.
Нагадаємо, з 12 до 19 червня на кір в Україні захворіла 1401 людина, з них 841 дитина.