Силовики не будут иметь права на проверку бизнеса - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Силовые структуры Украины больше не смогут проверять бизнес. Об этом во время украинского-австрийского бизнес-форума заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас идет предметная дискуссия о создании Государственного бюро расследований и - что очень важно для бизнеса - Национального бюро финансовой безопасности. Больше не будут иметь права - ни прокуратура, ни СБУ, ни Нацполиция - никто, приходить к бизнесу. Будет создана только одна аналитическая служба, которая будет обеспечивать эффективную защиту государственных интересов", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, министр А.Аваков подчеркнул важность создания Службы финрасследований.