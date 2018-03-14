Силовики не матимуть права на перевірку бізнесу - Порошенко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Силові структури України більше не зможуть перевіряти бізнес. Про це під час українсько-австрійського бізнес-форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"Зараз іде предметна дискусія про створення Державного бюро розслідувань і - що надзвичайно важливо для бізнесу -  Національного бюро фінансової безпеки. Більше не будуть мати права - ні прокуратура, ні СБУ, ні Нацполіція - ніхто, приходити до бізнесу. Буде створена лише одна аналітична служба, яка буде забезпечувати ефективний захист держаних інтересів", - підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, міністр А.Аваков наголосив на створенні Служби фінрозслідувань.

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