Силовики не матимуть права на перевірку бізнесу - Порошенко

"Зараз іде предметна дискусія про створення Державного бюро розслідувань і - що надзвичайно важливо для бізнесу - Національного бюро фінансової безпеки. Більше не будуть мати права - ні прокуратура, ні СБУ, ні Нацполіція - ніхто, приходити до бізнесу. Буде створена лише одна аналітична служба, яка буде забезпечувати ефективний захист держаних інтересів", - підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, міністр А.Аваков наголосив на створенні Служби фінрозслідувань.