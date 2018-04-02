Сильное землетрясение произошло в Тихом океане

Сообщается, что землетрясение произошло к юго-западу от Тонги - государства-архипелага в юго-западной части Тихого океана.

Магнитуда подземных толчков, как сообщается, была 6,3 балла.

Добавим, землетрясение магнитудой 6,0-6,9 по шкале Рихтера может вызвать разрушение на территории до 150 км длинной/шириной в населенных регионах.

Напомним, в конце марта после землетрясения в Тихом океане объявлена угроза цунами.