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Сильний землетрус стався в Тихому океані

Сильний землетрус стався в Тихому океані

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сильний землетрус стався в південно-західній частині Тихого океану. Про це з посиланням на дані геологічної служби США повідомляє Reuters, передає УНН.

Повідомляється, що землетрус стався на північному заході від Тонги - держави-архіпелагу в південно-західній частині Тихого океану.

Магнітуда підземних поштовхів, як повідомляється, сягала 6,3 бала.

Додамо, землетрус магнітудою 6,0-6,9 за шкалою Ріхтера може викликати руйнування на території до 150 км довжиною/шириною в населених регіонах.

Нагадаємо, наприкінці березня після землетрусу в Тихому океані було оголошено загрозу цунамі.

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