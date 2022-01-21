Сильный ветер и метели: в Карпатах на завтра объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Карпатах из-за сильного ветра и метели на завтра объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
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"22 января в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метель. (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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В ближайшие дни, а именно 21-22 января в Украине будет периодически выпадать снег. В южной части без существенных осадков, а также на Востоке в воскресенье в основном сухо. Гололедица.
В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица. На следующей неделе морозы в столице окрепнут.