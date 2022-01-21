Сильний вітер та хуртовини: у Карпатах на завтра оголосили штормове попередження

Цитата

"22 січня в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Найближчими днями, а саме 21-22 січня в Україні буде періодично випадати сніг. У південній частині без істотних опадів, а також на Сході в неділю переважно сухо. Ожеледиця.

У Києві в суботу та неділю часом сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця. На наступному тижні морози у столиці зміцніють.