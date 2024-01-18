Сильный ветер, снег и гололед в Киеве: патрульные дали советы как себя вести в такую погоду

В столице Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, гололед на дорогах, а также снег и дождь. Об ухудшении погодных условий предупредили патрульные Киева, передает УНН.

Предупреждаем об осложнении погодных условий По информации Укргидрометцентра, сегодня в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица, осадки в виде снега и дождя. - отметили в полиции.

Детали

Правоохранители также дали киевлянам рекомендации по поведению в такую погоду:

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

Держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;

Не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

Плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

В случае чрезвычайной ситуации звоните на номер 112 или сообщайте аварийные службы.

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