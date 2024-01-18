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Сильний вітер, сніг та ожеледь у Києві: патрульні дали поради як себе вести у таку погоду

Київ • УНН

 • 64594 перегляди

Киян попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, ожеледицю на дорогах та снігопад. Поліція радить людям уникати дерев, будівельних майданчиків, рекламних щитів та ліній електропередач, а також закріплювати незакріплені предмети.

У столиці України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь на дорогах, а також сніг та дощ. Про погіршення погодних умов попередили патрульні Києва, передає УНН.

Попереджаємо про ускладнення погодних умов За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця, опади у вигляді снігу та дощу.

– зазначили у поліції.

Деталі

Правоохоронці також дали киянам рекомендації щодо поведінки у таку погоду:

  • Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків; 
  • Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження; 
  •  Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж; 
  •  Щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках; 
  • Приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю. 
  • У разі надзвичайної ситуації телефонуйте на номер 112 або повідомляйте аварійні служби.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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