Сильний вітер, сніг та ожеледь у Києві: патрульні дали поради як себе вести у таку погоду

У столиці України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь на дорогах, а також сніг та дощ. Про погіршення погодних умов попередили патрульні Києва, передає УНН.

Попереджаємо про ускладнення погодних умов За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця, опади у вигляді снігу та дощу. – зазначили у поліції.

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Правоохоронці також дали киянам рекомендації щодо поведінки у таку погоду:

Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

Щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

Приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте на номер 112 або повідомляйте аварійні служби.

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