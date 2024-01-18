Сильний вітер, сніг та ожеледь у Києві: патрульні дали поради як себе вести у таку погоду
Київ • УНН
Киян попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, ожеледицю на дорогах та снігопад. Поліція радить людям уникати дерев, будівельних майданчиків, рекламних щитів та ліній електропередач, а також закріплювати незакріплені предмети.
У столиці України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь на дорогах, а також сніг та дощ. Про погіршення погодних умов попередили патрульні Києва, передає УНН.
Попереджаємо про ускладнення погодних умов За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця, опади у вигляді снігу та дощу.
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Правоохоронці також дали киянам рекомендації щодо поведінки у таку погоду:
- Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- Щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- Приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
- У разі надзвичайної ситуації телефонуйте на номер 112 або повідомляйте аварійні служби.
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