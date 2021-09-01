Сильный ливень вызвал наводнение в Испании

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сильный ливень в Испании, всего за полчаса сбросила 77 литров воды на квадратный метр, вызвал наводнение в городе Таррагоне и провинции Альканар. Кроме того, в Мадриде из-за ливня, задерживаются пригородные линии поездов и линий метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еl Рeriodico и La Vozde Galicia.