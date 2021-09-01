Сильный ливень вызвал наводнение в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сильный ливень в Испании, всего за полчаса сбросила 77 литров воды на квадратный метр, вызвал наводнение в городе Таррагоне и провинции Альканар. Кроме того, в Мадриде из-за ливня, задерживаются пригородные линии поездов и линий метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еl Рeriodico и La Vozde Galicia.
Детали
Прохождение циклона "DANA" через Испанию вызвало сильные дожди в Кастилии-Ла-Манчи и Наварре, что привело к наводнению, падение деревьев и повреждения зданий.
По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), ураган привел к желтому уровню предупреждения для Андалусии, Арагона, Астурии, Кантабрии, Кастилии и Леона, Кастилии-Ла-Манча, Каталонии, Эстремадуры, Галисии, региона Мерсия, Наварра, Страны Басков, Ла-Риоха и Валенсии.
Сильный ливень "исключительной" интенсивности, по данным гражданской защиты Испании, в провинции Альканар, где всего за полчаса выпало две месячные нормы осадков.
Tsunami? La fi del món? ... tremendo al port de les Cases! @bomberscat @TomasMolinaB @alexmegapc @AlcanarAJ pic.twitter.com/hVmn26j5FS- Cutxamandé (@cutxamande) September 1, 2021
Также городской совет муниципалитета Каталонии предупредил о сложной ситуации и рекомендовал не выходить гражданам из дома. Кроме того, по данным Службы гражданской защиты, около 5 500 пользователей остались без электричества в этом районе из-за сильного штормового ветра.
В Кастилья-Ла-Манча буря срывала ветви деревьев и валяла их.
В результате шторма с крыши склада компании Amazon в Толедо оторвалась кровля, что привело к прекращению работы 700 сотрудников.
В южной части Наварры, казармы Гражданской гвардии и помещения текстильного завода затопило.
В Валенсии из-за проливных дождей было повреждено более 40 деревьев и 7 транспортных средств.
Сейчас о жертвах стихии среди населения не сообщается.
Las tormentas y lluvias torrenciales provocan importantes riadas e inundaciones en las calles de Alcanar (Tarragona) https://t.co/GbPbUu2CBk pic.twitter.com/uAVwbMFKsJ- Europa Press (@europapress) September 1, 2021
Per la intensitat de les pluges al # Montsià и #BaixEbre estan tallades
N-340 entre Amposta i Alcanar
AP-7 a Ulldecona TGN
TP-3318 a Ulldecona #INUNCAT pic.twitter.com/tNCqNCBt9f