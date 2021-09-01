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Сильный ливень вызвал наводнение в Испании

Сильный ливень вызвал наводнение в Испании

Киев  •  УНН

 • 42896 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сильный ливень в Испании, всего за полчаса сбросила 77 литров воды на квадратный метр, вызвал наводнение в городе Таррагоне и провинции Альканар. Кроме того, в Мадриде из-за ливня, задерживаются пригородные линии поездов и линий метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еl Рeriodico и La Vozde Galicia.

Детали

Прохождение циклона "DANA" через Испанию вызвало сильные дожди в Кастилии-Ла-Манчи и Наварре, что привело к наводнению, падение деревьев и повреждения зданий.

По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), ураган привел к желтому уровню предупреждения для Андалусии, Арагона, Астурии, Кантабрии, Кастилии и Леона, Кастилии-Ла-Манча, Каталонии, Эстремадуры, Галисии, региона Мерсия, Наварра, Страны Басков, Ла-Риоха и Валенсии.

Сильный ливень "исключительной" интенсивности, по данным гражданской защиты Испании, в провинции Альканар, где всего за полчаса выпало две месячные нормы осадков.

Tsunami? La fi del món? ... tremendo al port de les Cases! @bomberscat @TomasMolinaB @alexmegapc @AlcanarAJ pic.twitter.com/hVmn26j5FS

- Cutxamandé (@cutxamande) September 1, 2021

Также городской совет муниципалитета Каталонии предупредил о сложной ситуации и рекомендовал не выходить гражданам из дома. Кроме того, по данным Службы гражданской защиты, около 5 500 пользователей остались без электричества в этом районе из-за сильного штормового ветра.

В Кастилья-Ла-Манча буря срывала ветви деревьев и валяла их.

В результате шторма с крыши склада компании Amazon в Толедо оторвалась кровля, что привело к прекращению работы 700 сотрудников.

В южной части Наварры, казармы Гражданской гвардии и помещения текстильного завода затопило.

В Валенсии из-за проливных дождей было повреждено более 40 деревьев и 7 транспортных средств.

Сейчас о жертвах стихии среди населения не сообщается.

Las tormentas y lluvias torrenciales provocan importantes riadas e inundaciones en las calles de Alcanar (Tarragona) https://t.co/GbPbUu2CBk pic.twitter.com/uAVwbMFKsJ

- Europa Press (@europapress) September 1, 2021

Per la intensitat de les pluges al # Montsià и #BaixEbre estan tallades

N-340 entre Amposta i Alcanar
AP-7 a Ulldecona TGN
TP-3318 a Ulldecona #INUNCAT pic.twitter.com/tNCqNCBt9f

- Trànsit (@transit) September 1, 2021

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