Сильна злива викликала повінь в Іспанії

ukru
17 березня, 19:38 • 101749 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 128108 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 185440 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 158155 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 156698 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163458 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180129 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150326 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159465 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176171 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 53335 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 39047 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 26946 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 17574 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 59654 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 185453 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 164485 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 261163 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 257186 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 385156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 63270 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 71890 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 69672 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102278 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112288 перегляди
Актуальне
Сильна злива викликала повінь в Іспанії

Сильна злива викликала повінь в Іспанії

Київ • УНН

 • 42904 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сильна злива в Іспанії, яка всього за півгодини скинула 77 літрів води на квадратний метр, викликала повінь в місті Таррагоні та провінції Альканар. Крім того, в Мадриді через зливу, затримуються приміські лінії потягів і ліній метро. Про це інформує УНН з посиланням на Еl Рeriodico та La Vozde Galicia.

Деталі

Проходження циклону "DANA" через Іспанію викликало сильні дощі в Кастилії-Ла-Манчі і Наваррі, що призвело до повені, падіння дерев та пошкодження будівель.

За даними Державного метеорологічного агентства (Aemet), ураган призвів до жовтого рівня попередження для Андалусії, Арагону, Астурії, Кантабрії, Кастилії і Леону, Кастилії-Ла-Манча, Каталонії, Естремадури, Галісії, регіону Мерсія, Наварри, Країни Басків, Ла-Ріоха і Валенсії.

Сильна злива "виняткової" інтенсивності, за даними цивільного захисту Іспанії, в провінції Альканар, де всього за півгодини випало дві місячні норми опадів.

Tsunami? La fi del món?!...tremendo al port de les Cases! @bomberscat @TomasMolinaB @alexmegapc @AlcanarAJ pic.twitter.com/hVmn26j5FS

— Cutxamandé (@cutxamande) September 1, 2021

Також міська рада муніципалітету Каталонії попередила про складну ситуацію і рекомендувала не виходити громадянам з дому. Крім того, за даними Служби цивільного захисту, близько 5 500 користувачів залишилися без електрики в цьому районі через сильний штормовий вітер.

У Кастілья-Ла-Манча буря зривала гілки з дерев та валяла їх.

В результаті шторму з даху складу компанії Amazon в Толедо відірвалася покрівля, що призвело до припинення роботи 700 співробітників.

У південній частині Наварри, казарми Цивільної гвардії та приміщення текстильного заводу затопило.

У Валенсії через проливні дощі було пошкоджено більше 40 дерев та 7 транспортних засобів.

Наразі про жертв стихії серед населення не повідомляється.

Las tormentas y lluvias torrenciales provocan importantes riadas e inundaciones en las calles de Alcanar (Tarragona) https://t.co/GbPbUu2CBk pic.twitter.com/uAVwbMFKsJ

— Europa Press (@europapress) September 1, 2021

Per la intensitat de les pluges al #Montsià i #BaixEbre estan tallades

N-340 entre Amposta i Alcanar
AP-7 a Ulldecona TGN
TP-3318 a Ulldecona#INUNCAT pic.twitter.com/tNCqNCBt9f

— Trànsit (@transit) September 1, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами