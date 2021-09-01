Сильна злива викликала повінь в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сильна злива в Іспанії, яка всього за півгодини скинула 77 літрів води на квадратний метр, викликала повінь в місті Таррагоні та провінції Альканар. Крім того, в Мадриді через зливу, затримуються приміські лінії потягів і ліній метро. Про це інформує УНН з посиланням на Еl Рeriodico та La Vozde Galicia.
Деталі
Проходження циклону "DANA" через Іспанію викликало сильні дощі в Кастилії-Ла-Манчі і Наваррі, що призвело до повені, падіння дерев та пошкодження будівель.
За даними Державного метеорологічного агентства (Aemet), ураган призвів до жовтого рівня попередження для Андалусії, Арагону, Астурії, Кантабрії, Кастилії і Леону, Кастилії-Ла-Манча, Каталонії, Естремадури, Галісії, регіону Мерсія, Наварри, Країни Басків, Ла-Ріоха і Валенсії.
Сильна злива "виняткової" інтенсивності, за даними цивільного захисту Іспанії, в провінції Альканар, де всього за півгодини випало дві місячні норми опадів.
Tsunami? La fi del món?!...tremendo al port de les Cases! @bomberscat @TomasMolinaB @alexmegapc @AlcanarAJ pic.twitter.com/hVmn26j5FS— Cutxamandé (@cutxamande) September 1, 2021
Також міська рада муніципалітету Каталонії попередила про складну ситуацію і рекомендувала не виходити громадянам з дому. Крім того, за даними Служби цивільного захисту, близько 5 500 користувачів залишилися без електрики в цьому районі через сильний штормовий вітер.
У Кастілья-Ла-Манча буря зривала гілки з дерев та валяла їх.
В результаті шторму з даху складу компанії Amazon в Толедо відірвалася покрівля, що призвело до припинення роботи 700 співробітників.
У південній частині Наварри, казарми Цивільної гвардії та приміщення текстильного заводу затопило.
У Валенсії через проливні дощі було пошкоджено більше 40 дерев та 7 транспортних засобів.
Наразі про жертв стихії серед населення не повідомляється.
Las tormentas y lluvias torrenciales provocan importantes riadas e inundaciones en las calles de Alcanar (Tarragona) https://t.co/GbPbUu2CBk pic.twitter.com/uAVwbMFKsJ— Europa Press (@europapress) September 1, 2021
Per la intensitat de les pluges al #Montsià i #BaixEbre estan tallades
N-340 entre Amposta i Alcanar
AP-7 a Ulldecona TGN
TP-3318 a Ulldecona#INUNCAT pic.twitter.com/tNCqNCBt9f