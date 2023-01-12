Силы ПВО сбили в Одесской области вражеский беспилотник - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Силы противовоздушной обороны Воздушного командования “Юг” уничтожили вражеский разведывательный БПЛА над Одесской областью. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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“Ночью силы и подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования “Юг” уничтожили еще один вражеский разведывательный беспилотник, за что благодарны нашим ребятам”, - сказал он в обращении в Телеграм.
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За прошедшие сутки украинские защитники сбили российский вертолет и два вражеских БПЛА.