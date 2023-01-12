Сили ППО збили на Одещині ворожий безпілотник - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сили протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” знищили ворожий розвідувальний БПЛА над Одещиною. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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“Вночі сили та підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” знищили ще один ворожий розвідувальний безпілотник, за що вдячні нашим хлопцям”, - сказав він у зверненні в Телеграм.
Доповнення
Минулої доби українські захисники збили російський гелікоптер та два ворожих БПЛА.