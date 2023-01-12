Сили ППО збили на Одещині ворожий безпілотник - ОВА

Цитата

“Вночі сили та підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” знищили ще один ворожий розвідувальний безпілотник, за що вдячні нашим хлопцям”, - сказав він у зверненні в Телеграм.

Доповнення

Минулої доби українські захисники збили російський гелікоптер та два ворожих БПЛА.