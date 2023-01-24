Силы обороны сбили еще один российский самолет в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один российский самолет СУ-25. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Сегодня, Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25», - говорится в сообщении.
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ВСУ за полчаса уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52 на восточном направлении.
Зенитные ракетные войска уничтожили 6 воздушных целей на восточном направлении, среди которых два штурмовика Су-25 и ударный вертолет Ка-52.