Силы обороны сбили еще один российский самолет в Донецкой области

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«Сегодня, Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25», - говорится в сообщении.

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ВСУ за полчаса уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52 на восточном направлении.

Зенитные ракетные войска уничтожили 6 воздушных целей на восточном направлении, среди которых два штурмовика Су-25 и ударный вертолет Ка-52.