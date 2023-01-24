Сили оборони збили ще один російський літак на Донеччині

Цитата

«Сьогодні, Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52 на східному напрямку.

Зенітні ракетні війська знищили 6 повітряних цілей на східному напрямку, серед яких два штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.