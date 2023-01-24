Сили оборони збили ще один російський літак на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сили оборони України на Донеччині збили ще один російський літак СУ-25. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Сьогодні, Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52 на східному напрямку.
Зенітні ракетні війська знищили 6 повітряних цілей на східному напрямку, серед яких два штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.