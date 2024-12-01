Силы обороны отбили почти 50 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 224 боевых столкновения, больше всего атак - на Покровском направлении. Враг нанес 2 ракетных удара, применил 1682 дрона-камикадзе и совершил 4271 артиллерийский обстрел.
На фронте за прошедшие сутки, 30 ноября, произошло 224 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак-на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 47 штурмов российских войск. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 1 декабря, передает УНН.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением двух ракет, кроме того, задействовал для поражения 1682 дрона-камикадзе. Также, совершил 4271 артиллерийский обстрел, из них 142 из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
На Харьковском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.
За прошедшие сутки на Торецком направлении состоялись 16 боевых столкновений неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд.
Силы обороны за вчера отбили 54 атаки позиций наших войск на Кураховском направлении вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки, Елизаветовки и Успеновки.
ГУР провели диверсионную операцию в тылу врага на курщине - источники29 нояб. 2024, 09:00 • 18518 просмотров
На Времовском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополье.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили четыре вражеских штурма.
На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.
Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки состоялось 22 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск.