Силы обороны отбили почти 50 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 104854 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 120915 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 127912 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 130220 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 123206 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 110888 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 125712 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132153 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131976 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133218 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США готовят новый пакет помощи для Украины: что известно о 725 миллионах долларов

США готовят новый пакет помощи для Украины: что известно о 725 миллионах долларов

 • 27109 просмотра
Захватчики оккупировали Берестки и продвинулись на новых направлениях-DeepState

Захватчики оккупировали Берестки и продвинулись на новых направлениях-DeepState

 • 22070 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов и работу ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов и работу ПВО

 • 18565 просмотра
Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт

Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт

03:26 • 15322 просмотра
Украина получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы ЕС

Украина получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы ЕС

04:17 • 25355 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 119199 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 117942 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 132480 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 143821 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 164456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 55127 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 50524 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 74447 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 87447 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 85389 просмотра
Актуальное
Силы обороны отбили почти 50 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Силы обороны отбили почти 50 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

 • 6682 просмотра

Read in English

За минувшие сутки произошло 224 боевых столкновения, больше всего атак - на Покровском направлении. Враг нанес 2 ракетных удара, применил 1682 дрона-камикадзе и совершил 4271 артиллерийский обстрел.

На фронте за прошедшие сутки, 30 ноября, произошло 224 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак-на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 47 штурмов российских войск. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 1 декабря, передает УНН

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением двух ракет, кроме того, задействовал для поражения 1682 дрона-камикадзе. Также, совершил 4271 артиллерийский обстрел, из них 142 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении состоялись 16 боевых столкновений неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд.

Силы обороны за вчера отбили 54 атаки позиций наших войск на Кураховском направлении вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки, Елизаветовки и Успеновки.

ГУР провели диверсионную операцию в тылу врага на курщине - источники29 нояб. 2024, 09:00 • 18518 просмотров

На Времовском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополье.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили четыре вражеских штурма.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки состоялось 22 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков