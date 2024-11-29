ГУР провели диверсионную операцию в тылу врага на курщине - источники
Киев • УНН
Украинская разведка провела диверсионную операцию в тылу врага в городе рыльский курской области. В результате операции был сожжен вражеский внедорожник с беспилотными комплексами.
Украинская разведка провела успешную диверсионную операцию в тылу врага в городе рыльск на курщине. Был сожжен автомобиль с беспилотниками. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
"Украинскими партизанами в городе рыльск на курщине было обнаружено место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов. Вражеский экипаж заметили во время загрузки автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками. В результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен", - сообщил собеседник.
В видео отмечается, что 28 ноября в 4:00 автомобиль был уничтожен без возможности восстановления.
Дополнение
Минобороны россии признало удары ВСУ ракетами ATACMS по армейским объектам в Курской области рф.