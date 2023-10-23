Силы обороны вытесняют врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копанов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Силы обороны Украины на Запорожском направлении шаг за шагом вытесняют российские войска в районах Вербового, Новопрокоповки и Копанов, сообщил в понедельник в сводке за неделю спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Запорожском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, шаг за шагом вытесняют врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копанов", - сказал Ковальчук.
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Силы обороны на Бахмутском направлении имеют успех возле Клещеевки и Андреевки, враг перебрасывает дополнительные силы.
Российские войска на прошлой неделе активизировали наступательные действия на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.