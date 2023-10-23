Силы обороны вытесняют врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копанов - Генштаб

Цитата

"На Запорожском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, шаг за шагом вытесняют врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копанов", - сказал Ковальчук.

Дополнение

Силы обороны на Бахмутском направлении имеют успех возле Клещеевки и Андреевки, враг перебрасывает дополнительные силы.

Российские войска на прошлой неделе активизировали наступательные действия на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.