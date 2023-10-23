Сили оборони витісняють ворога у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів - Генштаб

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сили оборони України на Запорізькому напрямку крок за кроком витісняють російські війська у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів, повідомив у понеділок у зведенні за тиждень речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.