Сили оборони витісняють ворога у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сили оборони України на Запорізькому напрямку крок за кроком витісняють російські війська у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів, повідомив у понеділок у зведенні за тиждень речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняють ворога у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів", - сказав Ковальчук.
Доповнення
Сили оборони на Бахмутському напрямку мають успіх біля Кліщіївки та Андріївки, ворог перекидає додаткові сили.
Російські війська минулого тижня активізували наступальні дії на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках.