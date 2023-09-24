Силы обороны в районе Вербового потихоньку вытесняют оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Россияне пытаются окружить Авдеевку. В районе Вербового украинские военные потихоньку вытесняют противника. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления, полковник ВСУ Александр Штупун в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
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"Возле Авдеевки враг пытается окружить этот город, а Роботино и Вербово там мы потихоньку идем вперед. Всего в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки. Он не оставляет нелепых попыток окружить этот город“, — сказал Штупун.
Детали
По его словам, на Марьинском направлении оккупанты уже в который раз атаковали возле населенных пунктов Марьинки.
“Также зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. За минувшие сутки зафиксировано 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В целом в районе Марьинки уже в течение достаточно долгого периода ежедневно фиксируется по 10-15 атак вражеской пехоты — это мотострелки и „„шторм-z“. Периодически оккупанты прикрывают ее техникой, которую успешно теряют”, — рассказал Штупун.
Кроме того, он сообщил, что на Шахтерском направлении украинские защитники продолжают устойчиво удерживать оборону.
“На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция, в частности в районе Вербового наши подразделения потихоньку вытесняют противника, заставляют по немного отходить и закрепляются на достигнутых рубежах”, — рассказал Штупун.
Дополнение
Ранее сообщалось, что украинские военные заняли часть Опытного.