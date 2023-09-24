Сили оборони в районі Вербового потихеньку витісняють окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Росіяни намагаються оточити Авдіївку. В районі Вербового українські військові потихеньку витісняють противника. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Біля Авдіївки ворог намагається оточити це місто, а Роботине та Вербове там ми потихеньку йдемо вперед. Загалом в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"ворог намагався прорватися в районах Сєверного та Авдіївки. Він не полишає недолугих намагань оточити це місто“, — сказав Штупун.
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За його словами, на Мар’їнському напрямку окупанти вже вкотре атакували біля населених пунктів Мар’янки.
“Також зафіксовано намагання просуватися в районі Побєди. За минулу добу зафіксовано 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Загалом у районі Мар’янки вже протягом досить довгого періоду щодня фіксується по 10-15 атак ворожої піхоти — це мотострільці та „шторм-z“. Періодично окупанти прикривають її технікою, яку успішно втрачають”, — розповів Штупун.
Окрім того, він повідомив, що на Шахтарському напрямку українські захисники продовжують стійко утримувати оборону.
“На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, зокрема в районі Вербового наші підрозділи потихеньку витісняють противника, змушують по трохи відходити та закріплюються на досягнутих рубежах”, — розповів Штупун.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що українські військові зайняли частину Опитного.