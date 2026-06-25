Силы обороны установили флаг на Кинбурнской косе, но освобождение еще не подтверждено
Киев • УНН
Украинские военные установили флаг на Кинбурнской косе после отступления россиян. В то же время спикер ВМС заявил, что говорить об освобождении косы пока рано.
Несмотря на то, что украинские военные установили на Кинбурнской косе в Николаевской области украинский флаг, говорить о том, что россияне ее покинули, а также об ее освобождении - пока преждевременно, передает УНН.
Контекст
Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" сегодня, 25 июня, сообщило, что над Кинбурнской косой взвился украинский флаг. После мощного огневого поражения Силы обороны Юга вынудили российских оккупантов отступить с занимаемых позиций, а над одним из участков был установлен государственный флаг Украины.
В Силах теробороны отметили, что в результате эффективной работы украинских подразделений противник был вынужден оставить свои позиции.
В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга вынудили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны
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Детали
Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии УНН заявил: "Мы не отрицаем. Враг понес тяжелые потери и был вынужден отступить. Это правда".
Он отметил, что говорить об освобождении Кинбурнской косы пока преждевременно.
Для врага это важная стратегическая локация для удержания выходов из морских портов Николаева и Херсона, для нанесения поражения по побережью Николаевской области. Поэтому, да, мы это подтверждаем, но, опять же, пока ситуация развивается в динамике. И да, враг имеет проблемы из-за перерезания логистики, но пока это побережье не будет занято нашими войсками, говорить о том, что коса освобождена, мы не можем
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