Над Кинбурнской косой взвился украинский флаг - Силы теробороны

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Над Кинбурнской косой взвился украинский флаг. После мощного огневого поражения Силы обороны Юга вынудили российских оккупантов отступить с занимаемых позиций, а над одним из участков был установлен государственный флаг Украины. Об этом сообщило Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг", передает УНН.

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В Силах теробороны отметили, что в результате эффективной работы украинских подразделений противник был вынужден оставить свои позиции.

В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга вынудили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты оставляют свои рубежи обороны - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как над одним из зданий на Кинбурнской косе развевается сине-желтый флаг Украины.

В то же время в сообщении не говорится об установлении полного контроля над Кинбурнской косой или освобождении территории. Официальной информации от Генерального штаба ВСУ относительно изменения линии фронта на этом участке пока нет.

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