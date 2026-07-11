Силы обороны Украины поразили полигон и пункты управления БПЛА россиян 10-11 июля
Киев • УНН
В ночь на 11 июля поражен полигон "Кальмиусское" и пункты управления БПЛА врага. Также нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника.
В ночь на 11 июля Силы обороны Украины поразили ряд важных военных целей российских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Был поражен общевойсковой полигон "Кальмиусское" в районе Докучаевска Донецкой области. Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Крисанова белгородской области рф и Першотравневого Запорожской области.
Кроме того, были поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и карыже курской области рф.
В то же время в Силах обороны Украины уточнили результаты предыдущих поражений:
- 27 июня 2026 года - оценочные прямые убытки от поражения АО «ФНПЦ "Титан-Баррикады"» в волгограде волгоградской области ориентировочно составляют 105 млн долларов США;
- 4 июля 2026 года - в результате поражения Петербургского нефтяного терминала в санкт-петербурге повреждены 2 резервуара РВС-3000, 4 резервуара РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, эстакада технологических трубопроводов и другое технологическое оборудование;
- 6 июля 2026 года - в результате поражения НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в ярославле ярославской области зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3;
- 8 июля 2026 года - в результате поражения аэродрома «борисоглебск»
в воронежской области произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объемом 1600 м³;
- 8 июля 2026 года - в результате поражения НПЗ «ТАИФ-НК»
в Нижнекамске (республика татарстан) зафиксировано попадание с возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и технических зданий;
- 10 июля 2026 года - в результате поражения Ильского НПЗ в краснодарском крае произошло возгорание установок АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также зафиксировано возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.
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