Силы обороны сбили российский Су-34 над курской областью
Киев • УНН
Ночью зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 над курской областью рф. Генштаб сообщает, что работа по ликвидации оккупантов и их техники продолжается.
Силы обороны Украины в ночь на 14 августа уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на территории курской области рф. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Сегодня ночью на территории курской области (рф), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34
Как добавили в Генштабе, работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно.
Еще плюс 1240 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага14 августа 2024, 04:53 • 33400 просмотров