Силы обороны сбили российский Су-34 над курской областью

Силы обороны Украины в ночь на 14 августа уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на территории курской области рф. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Сегодня ночью на территории курской области (рф), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - говорится в сообщении Генштаба.

Как добавили в Генштабе, работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно.

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