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“Силы обороны движутся вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17)”, - написал он в Telegram.

Также на Таврическом направлении за сутки было уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 единиц автомобильной техники.

Кроме того, было ликвидировано 11 складов боеприпасов врага.

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