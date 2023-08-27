Силы обороны движутся вперед на Таврическом направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские военные движутся вперед на Таврическом направлении, за сутки на этом направлении было ликвидировано 78 российских оккупантов и 11 складов боеприпасов врага, передает УНН с ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.
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“Силы обороны движутся вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17)”, - написал он в Telegram.
Также на Таврическом направлении за сутки было уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 единиц автомобильной техники.
Кроме того, было ликвидировано 11 складов боеприпасов врага.
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