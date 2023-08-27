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“Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні - 78, поранені - 210, полон - 17)”, - написав він у Telegram.

Також на Таврійському напрямку за добу було знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, було ліквідовано 11 складів боєприпасів ворога.

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