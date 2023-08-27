Сили оборони просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного - речник

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«Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. Мали успіхи на Мелітопольскому і Бердянському напрямках, біля Старомайорського. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка – Очеретувате», - розповів Олександр Штупун.

З його слів, ворог намагається утримувати позиції біля Роботиного. Загалом на Запорізькому напрямку відзначають збільшення кількості авіаційних ударів ворога. Аби стримувати наступ ЗСУ, окупанти змушені екстрено перекидати війська з інших ділянок фронту.

"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби вони втратили загалом 305 осіб. І намагаються це "латати", але це низько вмотивовані різного роду війська, тому виходить сумбур", – підкреслив Штупун.

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