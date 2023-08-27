Бачимо хаотичний рух техніки окупантів - радник мера Маріуполя про ситуацію у регіоні

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"Останній тиждень бачимо певний хаотичний рух. Є певне перекидання резервів на Бердянський напрямок, а також в напрямку Пологів та Розівки. Це вказує на те, що не все так просто у росіян. Це та лінія зіткнення, де ідуть найзапекліші бої. Бачимо і САУ, і невелику кількість танків, і БМП і т.д.», - сказав Андрющенко.

Він додав, що як би загрозливо це не звучало, але техніка йде у невеликій кількості. А на зворотньому напрямку окупанти тягнуть велику кількість техніки на ремонт.

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