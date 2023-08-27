Видим хаотичное движение техники оккупантов - советник мэра Мариуполя о ситуации в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские войска перебрасывают резервы в Запорожской области, в том числе разнообразную военную технику. Это указывает на определенные проблемы оккупантов, отметил в воскресенье в эфире телемарафона советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Последнюю неделю видим определенное хаотичное движение. Есть определенная переброска резервов на Бердянское направление, а также в направлении Пологов и Розовки. Это указывает на то, что не все так просто у россиян. Это та линия соприкосновения, где идут самые ожесточенные бои. Видим и САУ, и небольшое количество танков, и БМП и т.д.», - сказал Андрющенко.
Он добавил, что как бы угрожающе это не звучало, но техника идет в небольшом количестве. А на обратном направлении оккупанты тянут большое количество техники на ремонт.
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