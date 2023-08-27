Силы обороны продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботино - спикер

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«Несмотря на довольно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботино. Имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях, возле Старомайорского. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботино и в направлении Малая Токмачка – Очеретоватое», - рассказал Александр Штупун.

По его словам, враг пытается удерживать позиции у Роботино. В целом на Запорожском направлении отмечают увеличение количества авиационных ударов врага. Чтобы сдерживать наступление ВСУ, оккупанты вынуждены экстренно перебрасывать войска с других участков фронта.

"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки они потеряли всего 305 человек. И пытаются это "латать", но это низко мотивированные разного рода войска, поэтому получается сумбур", – подчеркнул Штупун.

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