Силы обороны продолжают сдерживать врага под Авдеевкой несмотря на непогоду - Барабаш

В промзоне Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, украинские защитники держат позиции, хотя это труднее делать в неблагоприятных погодных условиях. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.

Со стороны позиций украинских защитников почти круглосуточно слышны стрелковые бои. На самом заводе врага нет. Продолжаются ожесточенные бои в промышленной зоне, на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу. Ребята сдерживают атаки, по флангам, на юге и севере, враг успеха не имел, отражены все атаки, враг несет огромные потери - сказал Виталий Барабаш.

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Он отметил, что украинским защитникам стало труднее держать позиции из-за непогоды - снег и сильный ветер, но линия обороны держится.

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