Силы обороны продолжают сдерживать врага: Генштаб о ситуации на Марьинском направлении

В Генеральном штабе сообщили о ситуации на Марьинском направлении. Георгиевка, Марьинка, Победа оказались под артиллерийским и минометным огнем оккупантов, передает УНН.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области: Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка", - говорится в сводке Генштаба.

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Напомним,

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области.